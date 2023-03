The Last of Us: PC-Spieler raten vom Kauf ab und Naughty Dog will nachbessern

Gestern startete The Last of Us auf dem PC und das Spiel wurde nicht nur um ein paar Wochen verschoben, es gab auch keine Reviews vor Release. Was bei Sony eher ungewöhnlich ist. Doch jetzt kennen wir auch den Grund für die Entscheidung.

The Last of Us mit schlechter PC-Performance

Das Spiel selbst ist natürlich eine ganz klare Empfehlung und mich hat die Review-Einheit zwar erst zum Release erreicht, aber ich dachte mir, dass man da nicht viel falsch machen kann. Nun, die Steam-Nutzer strafen das Spiel gerade massiv ab.

Die Nutzerrezensionen werden derzeit mit einem roten „Größtenteils negativ“ bei Steam angegeben und das liegt an der schlechten Performance. Naughty Dog hat sich sogar schon gemeldet, als hätte man sowas erwartet, und Besserung gelobt.

Bisher waren die PS5-Ports von Sony gut und es handelt sich um ein sehr gutes Spiel, da haben wohl viele blind zugeschlagen und Medien wie wir haben es blind empfohlen. Dann hoffen wir mal, dass Sony das jetzt schnell in den Griff bekommt.

Kommt das Aus? E3 springt weiterer Partner ab Hat die E3 in ihrer aktuellen Form noch eine Zukunft? Schwer zu sagen, denn die einst größte Gaming-Messe kämpft vermutlich ums Überleben. Während Corona haben viele Unternehmen festgestellt, dass es […]28. März 2023 JETZT LESEN →

-->