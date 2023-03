The Last of Us startet heute auf dem PC

Sony hat in den letzten Monaten viele PlayStation-Spiele auf den PC gebracht, mit dem heutigen Release gibt es aber eines meiner Lieblingsspiele: The Last of Us.

Letztes Jahr gab es ein umfangreiches Remake für die PlayStation 5, welches einen wirklich guten Eindruck macht und sehr gut aussieht und genau das kann man jetzt auch auf dem PC spielen. Das Spiel gibt es bei Epic und bei Steam und es ist mit dem Steam Deck kompatibel, auch Handheld-Fans bekommen einen Blockbuster.

Von meiner Seite gibt es eine ganz klare Empfehlung für dieses Spiel. Und falls sich einige fragen, ob wir nach Part 1 auch Part 2 für den PC sehen? Das wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt, aber ich gehe stark davon aus. Ich rechne mit einer PS5-optimierten Version im zweiten Halbjahr und passend dazu einem PC-Release.

Hinweis: Die PC-Version kostet zum Start 59,99 Euro und wird laut Steam erst am Nachmittag gegen 16 Uhr freigeschaltet. Ihr könnt das Spiel also noch vorbestellen.

