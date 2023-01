The Last of Us: Wird es eine Staffel 2 bei HBO geben?

The Last of Us ist bisher ein sehr großer Erfolg bei HBO und die Serie kommt, wie auch das Spiel, gut an. Da werden sich einige derzeit sicher fragen: Kommt eine zweite Staffel von The Last of Us? Diese sei laut Bella Ramsey sehr wahrscheinlich.

Achtung, es folgen Spoiler aus dem Spiel. Wer also nicht Part 1 und Part 2 von The Last of Us gespielt hat und nicht wissen möchte, wie es in den Spielen weitergeht (die Serie orientiert sich daran), der sollte diesen Beitrag jetzt lieber schließen.

The Last of Us: Wie geht es weiter?

Eine Frage, die ich mir nämlich stelle: Woher will Bella Ramsey das wissen? Sollte man sich an den Spielen orientieren, dann wird womöglich Pedro Pascal eine Folge bei der zweiten Staffel dabei sein, doch es gibt einen Zeitsprung und Ellie ist älter.

Es wundert mich aber auch nicht, dass sowas geplant ist, denn Staffel 1 wird Part 1 abhandeln, da wäre eine Staffel 2, die dann Part 2 erzählt, nur logisch. Und es soll ja Part 3 von The Last of Us geplant sein, also wäre auch Staffel 3 durchaus möglich.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass HBO das schon weiß und der Zeitpunkt gut mit Naughty Dog abgestimmt ist. Aktuell pusht man die erste Staffel und das Remake für die PS5, dann kommt 2024 ein Remaster von The Last of Us Part 2 für die PS5 und wir sehen Staffel 2 und 2025 kommen Part 3 und Staffel 3 von The Last of Us.

Es soll ein Jahr mit spannenden Ankündigungen rund um das 10. Jubiläum von The Last of Us werden und da werden wir 2023 sicher noch ein paar Details erfahren.

