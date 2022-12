Sony PlayStation 5: Mein Spiel des Jahres

Zum Jahresabschluss gibt es diese Woche noch ein paar Highlights von meiner Seite und heute schauen wir uns mein Spiel es Jahres für die PlayStation 5 an. Da habe ich lange überlegt, aber eigentlich war es mir seit der Ankündigung klar: The Last of Us Part 1. Und zwar aus dem folgenden Grund: Ich habe es nie gespielt.

Als The Last of Us Part 2 kam, da habe ich mir damals nur eine Zusammenfassung angeschaut und das war vielleicht nicht ganz optimal. Wobei mich die alte Grafik eben einfach abgeschreckt hat und als ein Remake für die PS5 angekündigt wurde, war klar, dass das rückwirkend gut war, denn so konnte ich es erstmals spielen.

Im Sommer habe ich also erst The Last of Us Part 1 gespielt und dann einen neuen Durchlauf bei The Last of Us Part 2 gestartet. Diese Kombination war es, die mir in diesem Jahr am besten gefallen hat. Diese Reihe trifft exakt meinen Geschmack bei Spielen und ich gehöre auch zu denen, die Part 2 mindestens genauso gut finden.

Die meisten werden in diesem Jahr vermutlich God of War Ragnarök wählen und das wäre es bei mir vielleicht auch geworden, aber The Last of Us als PS5-Version zu erleben, übertrifft das für mich. Und ja, der Preis war am Anfang etwas zu hoch für ein Remake, aber wie erwartet sind wir auf einem akzeptablen Level angelangt.

Naughty Dog ist für mich das vielleicht beste Studio, wenn es um Spiele mit einer Story geht. Die Liebe zum Detail, die Entwicklung der Charaktere, der Sound, die Atmosphäre, das trifft meinen Geschmack. Die neue Uncharted Legacy of Thieves Collection ist übrigens auch ein PS5-Highlight und lächerlich günstig geworden.

Ich bin gespannt, was Naughty Dog als Nächstes geplant hat und hoffe, dass der Fokus nicht zu sehr auf dem Multiplayer-Titel von The Last of Us liegt. Bin ich zwar darauf gespannt, aber ich bin eben der reine Singleplayer-Typ. The Last of Us ist eines der besten Spiele aller Zeiten und das mit moderner Grafik: Fantastisch.

