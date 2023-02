TIER und Lazarillo kooperieren in Deutschland

TIER Mobility hat seinen E-Scooter-Service in Lazarillo integriert, eine kostenlose App für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung.

Mithilfe der Lazarillo-App erhalten betroffene Menschen in Echtzeit akustische Meldungen, wenn sie sich den E-Scooter-Parkplätzen von TIER nähern. Zudem können sie schlecht geparkte E-Scooter direkt über die Lazarillo-App an TIER melden.

Die Partnerschaft soll es für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung einfacher machen, sich sicher durch die Stadt zu bewegen und direkt mit Mikromobilitätsanbietern wie TIER in Kontakt zu treten.

Die neue Warnfunktion in der Lazarillo-App wird in Deutschland zunächst in Berlin, Düsseldorf, Köln, Münster und Mülheim an der Ruhr eingeführt. Mit der Integration deutscher Städte in die Lazarillo-App setzt TIER die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen fort. Die Funktionsweise der Lazarillo-App wird in folgendem Video erklärt.

TIER Mobility ist der weltweit größte Anbieter von geteilten Mikromobilitätslösungen. Das in Berlin gegründete Unternehmen stellt E-Scooter und E-Bikes zur Miete zur Verfügung. Durch die Übernahme von nextbike und Spin ist TIER inzwischen in mehr als 560 Städten in 31 Ländern mit einer Flotte von über 350.000 Fahrzeugen aktiv.

