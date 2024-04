Apple iPad Pro 2024 soll spürbar teurer werden

Apple hat die Preise bei den iPads in den letzten Jahren bereits angehoben und ein Pro-Modell startet mittlerweile sogar bei 1.049 Euro. Wird es, wie bei den iPhones im letzten Herbst, auch bei den iPads wieder Preisnachlässe bei Apple geben?

Nein, die Überschrift verrät es schon und laut Mark Gurman wird das neue Apple iPad Pro 2024 teurer. Wie viel? Das weiß er nicht, aber 1.099 Euro oder sogar 1.149 Euro wären denkbar. Das große Modell dürfte erstmals die 3.000 Euro knacken.

Apple iPad Pro erstmals mit OLED

Ich habe mir schon gedacht, dass Apple die höheren Kosten für das OLED-Display ungern alleine trägt und an Kunden weiterreicht, aber ich bin gespannt, ob man das halten kann. Reicht also ein OLED-Display, um die höheren Preise zu rechtfertigen?

In etwa einem Monat werden wir es wissen, denn Marktstart könnte am 10. Mai 2024 sein. Ich hoffe, dass es Apple nicht übertreibt, denn es ist am Ende noch ein Tablet und kein Mac. Die aktuellen Preise der Pro-Modelle sind schon sehr heftig.

