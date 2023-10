Tim Cook erklärt, warum wir jedes Jahr ein neues Apple iPhone sehen

Apple ist auf dem Weg zur Klimaneutralität und hat das Thema in diesem Jahr ganz oben auf die Liste geschrieben. Man hat einige Fortschritte gemacht und darauf ist man stolz. Und Tim Cook selbst versucht auch umweltbewusst zu leben, in dem er unter anderem ein Elektroauto fährt und so gut es eben geht auf Plastik verzichtet.

Benötigt es jedes Jahr ein neues Apple iPhone?

Das Apple iPhone soll irgendwann komplett klimaneutral werden, so der Chef von Apple im Gespräch mit Brut. Doch das ist es noch nicht, wäre es da am Ende nicht nachhaltiger, wenn man nicht jedes Jahr ein neues iPhone bringt? Immerhin gibt es nur eine Sache, die nachhaltiger ist, als optimierte Produkte: Kein neues Produkt.

Eine Frage, auf die Tim Cook keine gute Antwort hat, denn für ihn ist es weiterhin eine „großartige Sache“, wenn jedes Jahr ein neues iPhone erscheint. Apple gibt sich allerdings Mühe, dass man iPhones eintauschen kann, die man dann entweder wieder aufwertet und verkauft und falls nicht, die Einzelteile des iPhones recycelt.

Ich denke, dass es eine großartige Sache ist, jedes Jahr ein iPhone für diejenigen zu haben, die es wollen. Und was wir tun, ist, dass wir den Menschen ermöglichen, ihr Telefon einzutauschen. Und so verkaufen wir das Telefon dann weiter, wenn es noch funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir Möglichkeiten, es zu zerlegen und die Materialien zu nehmen, um daraus ein neues iPhone zu machen.

Die Antwort geht dem Kern des Problems natürlich geschickt aus dem Weg, denn natürlich wäre es in der heutigen Zeit sinnvoller, wenn nicht jedes Jahr ein neues Produkt kommt. Bei der Apple Watch Series 8 und Series 9 wurde das sehr deutlich in den letzten Jahren, diese Versionen hätte man auch ruhig überspringen können.

Ist ein klimaneutrales Apple iPhone möglich?

Am Ende ist Apple aber ein Unternehmen an der Börse und Kapitalismus und echte Nachhaltigkeit lassen sich nur schwer vereinen. Wäre es besser, wenn die Branche mal ein Jahr überspringt? Mit Sicherheit. Smartphones sind ausgereift genug. Doch das wird keiner machen, denn die Börse würde so ein Verhalten direkt abstrafen.

Das Apple iPhone ist weiterhin für fast die Hälfte des Umsatzes verantwortlich und daher gibt es mittlerweile auch vier bis fünf neue Modelle pro Jahr. Würde Apple in einem Jahr darauf verzichten, wäre das womöglich ein Verlust von Milliarden. Das wäre zwar gut für die Umwelt, aber schlecht für die Zukunft des Unternehmens.

Und damit das hier klar ist: Dieses Problem hat nicht nur Apple, es besteht auch bei Samsung, Google, Xiaomi und eigentlich jedem Tech-Unternehmen auf dem Markt.

Sollten wir irgendwann den Punkt erreichen, an dem neue Smartphones wirklich zu 100 Prozent klimaneutral sind (also auch ohne Ausgleichszahlungen für den CO2-Verbrauch), wäre das natürlich egal. Doch ist das in absehbarer Zeit realistisch? Ich glaube eher nicht, denn in diesem Jahrzehnt halte ich diesen Schritt für unmöglich.

