Toyota plant vorerst kein günstiges Elektroauto

Toyota hinkt bei Elektroautos hinterher und während die Konkurrenz teilweise an einer zweiten, dritten oder sogar vierten Plattform arbeitet und gewisse Modelle als Neuauflage auf den Markt bringt, geht es bei Toyota jetzt erst so langsam los.

Das bedeutet aber auch, dass man beim Wettrennen der günstigen Elektroautos, welches ab 2025 richtig an Fahrt aufnehmen dürfte, nicht dabei ist. Im Gespräch mit Autocar hat Andrea Carlucci von Toyota betont, dass die Kosten zu hoch sind.

Mit günstigen Elektroautos sind Modelle für unter 25.000 Euro oder sogar unter 20.000 Euro gemeint, also quasi ein elektrischer Toyota Aygo. Da Toyota aber, wie auch Volkswagen, keine Verbrenner umbaut, wie es Stellantis tut, gibt es das hier eben nicht. Der Urban Crossover für über 35.000 Euro bleibt vorerst die Basis:

Das bedeutet natürlich nicht, dass Toyota so ein Auto grundsätzlich ausschließt, aber in absehbarer Zeit ist dieser Schritt unwahrscheinlich. Und wenn ich mir den Plan von Toyota anschaue, dann dürfte es 2030 sein, bis so ein Elektroauto kommt.

Falls eine „dramatische Änderung“ im Markt anstehen solle, ist Toyota bereit, diese Sichtweise zu überdenken. Aber falls man da nicht schon im Geheimen an einer entsprechenden Plattform arbeitet, dürfte das schwierig werden. Wer weiß, zur Not ist sicher auch VW für einen Deal bereit, das waren sie immerhin auch bei Ford.

