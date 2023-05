Toyota: Wasserstoffautos haben eine Schlüsselrolle für unsere Zukunft

Toyota ist einer der wenigen Hersteller auf dem Markt, der ein Wasserstoffauto im Portfolio hat. Es gibt zwar auch andere Marken, die das hin und wieder mal für die Marketingabteilung erwähnen, aber eben kein Serienfahrzeug liefern (Hallo BMW).

Doch wer jetzt denkt, dass das eine Technologie für den Massenmarkt ist: Nein, bei Toyota gibt es auch nur den Mirai, der bei über 65.000 Euro startet und auch nicht besser als ein aktuelles Tesla Model 3 ist – mit weniger Platzangebot im Innenraum.

Toyota sieht Wasserstoff als Schlüsselrolle

Laut Matt Harrison, dem Europa-Chef von Toyota, ist Wasserstoff aber dennoch „eine Schlüsselrolle“ für die Zukunft der Marke. Man rechnet mit mehr Nachfrage und geht davon aus, dass die Preise für die Wasserstoffautos dann sinken werden.

Hybrid ist also jetzt ein wichtiger Baustein für Toyota und Wasserstoff soll es dann in Zukunft werden, so Matt Harrison im Gespräch mit Autocar. Ist das aber eine realistische Zukunft? Ich vermute, dass das am Ende nur sehr viel Marketing ist.

Toyota spricht sehr gerne und liefert nicht

Toyota hat einfach noch nicht so viele Elektroautos und holt gerade auf, man ist mit Blick auf den Marktanteil in diesem Bereich weit abgeschlagen. Und daher kann man nur Konzepte zeigen und so nebenbei von alternativen Antrieben träumen.

Würde sich Toyota jetzt schon klar positionieren, würde die Frage kommen, warum man denn so wenig zu bieten hat. Im Hintergrund erhöht man aber auch Jahr für Jahr die Zahl der geplanten Elektroautos, denn Toyota weiß, dass das wichtig ist.

Und so schön diese Aussage für einige auch klingen mag, ohne eine konkrete Ankündigung weiterer Modelle, wenigstens als Konzept, ist das ehrlich gesagt auch nur eine leere Aussage. Wo bleiben denn weitere Wasserstoffautos von Toyota?

