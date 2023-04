Toyota will „praktische Elektroautos“ auf den Markt bringen

Toyota ist der aktuelle Marktführer bei Autos, aber bei Elektroautos, der Zukunft in dieser Branche, hinkt man hinterher. Das muss sich ändern, wenn man kein zweites Nokia werden möchte und daher gibt es einen neuen Chef und eine neue Struktur.

Letzten Freitag hat der neue Chef von Toyota sehr viel über die Zukunft der Marke gesprochen und dabei auch betont, dass der Ansatz mit mehreren Antrieben noch eine Weile bleibt und man erst gegen 2050 komplett CO2-neutral werden möchte.

Toyota plant mehr neue Elektroautos

Doch man ist aufgewacht und plant mehr Elektroautos, als vor einem Jahr. Da war noch von 6 Elektroautos bis 2026 die Rede, jetzt sind es 10 neue Elektroautos. Und es soll auch eine neue Generation geben, die wirklich von Grund auf komplett als Elektroauto entwickelt wird, die aktuelle Plattform ist nicht optimal dafür ausgelegt.

Toyota verspricht komplett neue Elektroautos mit mehr Reichweite und vor allem mehr Effizienz, was bisher keine Stärke der Marke ist. Das wird aber dauern und ist erst ein Thema für 2026 und darüber hinaus, denn daran muss man jetzt arbeiten.

Toyota plant „praktische Elektroautos“

Bis dahin liegt der Fokus noch sehr stark auf Plug-In-Hybriden, so Toyota, da ist man vorbereitet und hier will man weiterhin präsent sein. Unter anderem auch mit einer neuen Generation und einer elektrischen Reichweite von bis zu 200 km.

Toyota möchte Hybride als „praktische Elektroautos“ vermarkten, was mich dann doch etwas an eine Nokia-Strategie erinnert. Da war Symbian auch die veraltete Technologie, die noch irgendwie halbwegs als Android-Option vermarktet wurde.

Ich bin gespannt, wie diese Strategie am Ende aufgeht, denn Toyota spricht auf der einen Seite gerne über die tollen Elektroautos, die noch kommen, aber will eben auch „praktische Elektroautos“ bis dahin anbieten, bei denen es sich am Ende um simple Plug-In-Hybride handelt. Reicht das also aus, um Marktführer zu bleiben?

Toyota als neues Mobilitätsunternehmen

In den Ansprachen der Führungsebene erkennt man jedenfalls den Zwiespalt, denn auf der einen Seite hat man den Trend jetzt auch erkannt und sieht, dass man zu langsam war, auf der anderen Seite will man das so nach außen nicht vermarkten.

Toyota möchte außerdem ein Mobilitätsunternehmen werden, das Auto spielt dabei eine zentrale Rolle, aber auch neue Geschäftsfelder wie Abos, Sharing und andere digitale Angebote sollen bei Toyota in den kommenden Jahren entwickelt werden.

Es bleibt spannend, da weht definitiv ein frischer Wind bei Toyota und hier und da wird man konkret (mehr Elektroautos). Doch ich bin auf die nächsten Jahre und die Ankündigungen gespannt, denn Toyota ist abgeschlagen und muss jetzt aufholen.

Kia plant noch mehr Elektroautos und kompakte Modelle in Europa Kia hat diese Woche die Ziele bei der Elektromobilität angehoben und folgt damit einem Trend der meisten Marken, die immer optimistischer bei der Zukunft sind. Kia: Über die Hälfte fährt […]6. April 2023 JETZT LESEN →

-->