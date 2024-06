Trade Republic gibt den EZB-Zinssatz komplett weiter

Der Neobroker Trade Republic passt ab sofort seine Zinskonditionen an und gibt wie versprochen den EZB-Zinssatz komplett weiter.

Am heutigen 12. Juni 2024 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den neuen, kürzlich beschlossenen Zinssatz von 3,75 % p. a. eingeführt. Wie schon in der Vergangenheit gibt Trade Republic diesen Zinssatz direkt an seine Kunden weiter.

Kunden von Trade Republic erhalten somit 3,75 % p. a. Zinsen auf ihr nicht investiertes Guthaben. Das Ganze greift ohne Begrenzung des Guthabens, wenn man auch das Trade Republic Girokonto nutzt. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt, wovon sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

Das Guthaben wird auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt und bei höheren Guthaben in den Geldmarkt diversifiziert. Dabei erhalten die Kunden die Einlagensicherung mehrerer Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Bankguthaben.

