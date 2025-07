fraenk erhöht maximalen Datenbonus bei Weiterempfehlung

Im Rahmen seines Empfehlungsprogramms „fraenk for friends“ vergibt der Mobilfunkanbieter fraenk nur noch bis zum 31. Juli 2025 für jede erfolgreiche Weiterempfehlung per Freunde-Code (z. B. RENH8) immerhin 5 GB zusätzliches Datenvolumen an den Werbenden und den neu geworbenen Kunden. Nach Kritik aus der Community hat man auch den maximal möglichen Datenbonus bei Weiterempfehlungen angehoben.

Die Aktion gilt nur während des genannten Zeitraums. Sie richtet sich an fraenk-Kunden, die in der App über einen persönlichen Empfehlungscode (z. B. RENH8) Freunde und Bekannte einladen können. Wer so einen Code bei der Buchung eingibt, erhält demnach 20 GB (15 GB + 5 GB Bonus) Datenvolumen pro Monat dauerhaft für 10 Euro pro Monat.

Höheres Datenvolumen und mehr Empfehlungen möglich

Im Zuge der Aktion wurde die maximale Anzahl an Weiterempfehlungen erhöht. Statt wie bisher können nun bis zu 20 Personen geworben werden (statt wie bisher 15 Personen), was kombiniert mit der aktuellen Aktion ein zusätzliches Datenvolumen von insgesamt bis zu 100 GB bedeutet.

Der monatliche Grundpreis für den Tarif bleibt dabei unverändert, die zusätzlichen GB kommen wie üblich dauerhaft kostenfrei hinzu.

Ziel der Maßnahme ist es, das Wachstum der App durch Weiterempfehlungen zu fördern. Das Unternehmen setzt damit auf Kundenbindung und Reichweitensteigerung durch persönliche Empfehlungen statt klassischer Werbung. Das funktioniert bisher ganz gut und auch ich selbst bin nach wie vor sehr zufriedener Kunde bei fraenk.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

15 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft, mit Freunde-Code (z. B. RENH8 )

Daten + dauerhaft, mit Freunde-Code (z. B. ) max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->