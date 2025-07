ChatGPT erhält Lernfunktion mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen

OpenAI hat eine neue Funktion namens „Study Mode“ in ChatGPT eingeführt. Sie steht ab sofort allen angemeldeten Nutzern der kostenlosen sowie kostenpflichtigen Versionen zur Verfügung.

Die Funktion soll das Lernen mit ChatGPT unterstützen, indem sie nicht nur direkte Antworten, sondern auch Schritt-für-Schritt-Erklärungen und gezielte Rückfragen bereitstellt. In den kommenden Wochen soll der Study Mode auch in ChatGPT Edu integriert werden, einer speziell auf Bildungseinrichtungen zugeschnittenen Version des Dienstes.

Der Study Mode richtet sich insbesondere an Schüler und Studenten, die ChatGPT bereits jetzt zur Prüfungsvorbereitung oder zur Bearbeitung von Aufgaben verwenden. Bisher wurde kritisiert, dass die KI lediglich Lösungen liefert, ohne das Verständnis zu fördern. Mit dem Study Mode will OpenAI dieser Problematik begegnen, indem die Nutzer aktiver in den Lernprozess eingebunden werden.

Lernbegleitung statt reiner Lösungsausgabe

Die Funktion passt sich dem jeweiligen Kenntnisstand und Lernziel der Nutzenden an. Anstatt nur die richtige Antwort zu nennen, stellt ChatGPT im Study Mode Rückfragen und gibt Hinweise, die das selbstständige Denken anregen sollen. Der Fokus liegt auf dem schrittweisen Erarbeiten von Lösungen und dem Aufbau eines tiefergehenden Verständnisses.

OpenAI hat den Study Mode nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit Pädagogen, Wissenschaftlern und Didaktikexperten entwickelt. Dabei wurde Wert auf bekannte lernpsychologische Prinzipien gelegt, etwa die Förderung von Metakognition, kognitiver Entlastung und Reflexionsfähigkeit.

