iOS 18.6 ist da: Apple verteilt „wichtiges“ Update

Apple hat heute wie erwartet das Update für iOS 18.6 veröffentlicht, welches man seit einige Wochen in der Beta testet. Letzte Woche wurde die Beta-Phase beendet und jetzt kommen alle in den Genuss der neuen iOS-Version für das iPhone.

Doch das Update bringt, wie erwartet, keine Neuerungen mit. Apple spricht hier dennoch von einem „wichtigen“ Update, welches Fehler beseitigt und vor allem die Sicherheit erhöht. Mit iOS 18.6 werden also Sicherheitslücken geschlossen.

Eine konkrete Optimierung gibt es noch, denn man hat ein Problem in Fotos-App behoben, welches das Teilen von Filmen in Rückblicken verhinderte. Falls ihr also davon betroffen seid, dann ist iOS 18.6 für euch auch ein relevantes Update.

