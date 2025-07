1&1 nutzt Netze der Deutschen Glasfaser

1&1 und Deutsche Glasfaser haben eine langfristige Kooperation vereinbart. Über diese sollen mehr als 2,5 Millionen Haushalte sowie kleinere Unternehmen und Freiberufler in ländlichen und suburbanen Räumen Zugang zu Glasfaserangeboten von 1&1 erhalten.

Grundlage der Zusammenarbeit ist die Anbindung der regionalen Netze der Deutschen Glasfaser an das bundesweite Transportnetz von 1&1, um die Verfügbarkeit leistungsfähiger Internetanschlüsse in unterversorgten Gebieten zu erhöhen.

Die Partnerschaft umfasst sowohl bestehende Glasfasernetze als auch künftige Ausbaugebiete, sodass eine kontinuierliche Ausweitung des Angebots vorgesehen ist. Die Glasfasertarife von 1&1 werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s beworben.

1&1 mit Fokus auf Infrastruktur und Marktposition

Die Vereinbarung wird von beiden Seiten als strategischer Schritt zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Deutschland dargestellt. Sie zielt insbesondere darauf ab, auch in Regionen abseits der Ballungszentren moderne Internetanbindungen zu schaffen. Die Deutsche Glasfaser bringt ihr bestehendes Netz ein, während 1&1 die Vermarktung übernimmt und ihr Transportnetz nutzt.

Zukünftig will 1&1 seine Produkte auch in den von Deutsche Glasfaser neu erschlossenen Gebieten anbieten. Beide Partner sehen in der Zusammenarbeit einen Beitrag zur langfristigen Verbreitung von Glasfaseranschlüssen auf dem neuesten technischen Stand. Konkrete Angaben zu Zeitplänen oder Preisen über das bisher genannte Maß hinaus hat man bisher nicht mitgeteilt.

