Cronos: The New Dawn – Bloober Team zeigt neue Einblicke zum Gameplay

Mit Cronos: The New Dawn will das polnische Entwicklungsstudio Bloober Team ein neues Horror-Spiel auf den Markt bringen, das stark an Dead Space erinnert, aber mit eigenen Ideen und einer eigenen Geschichte punkten will. Zudem erhofft sich das Entwicklerstudio an Bedeutung zu gewinnen, nachdem das Remake von Silent Hill 2 bereits positives Feedback erhalten hat – das eigenentwickelte Game ist hier der logische nächste Schritt.

Das nun veröffentlichte Gameplay-Video gewährt über 10 Minuten Einblicke in das Spiel und fokussiert dabei den Sektor Sector A-0. Es wird deutlich, dass das Entwicklerstudio über ein hohes Maß an Können in der Erstellung atmosphärischer Horrorgames verfügt.

Das Spiel, das im Herbst dieses Jahres für die Xbox Series S und X, die PlayStation 5 und den PC erscheinen wird, könnte für viele ein Geheimtipp werden. Auch ich werde das Game weiterhin im Auge behalten.

