Uber integriert ÖPNV-Echtzeitdaten in Düsseldorf und München

Uber hat in Düsseldorf und München eine Funktion namens „Public Transport“ eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) direkt über die Uber-App zu nutzen.

Die Funktion zeigt neben den bekannten Uber-Vermittlungsoptionen auch die schnellsten ÖPNV-Verbindungen inklusive Fußwegen und Umsteigeinformationen an.

Dabei werden Echtzeitinformationen von Straßenbahnen, Bussen, S- und U-Bahnen sowie Zügen genutzt. Die neue Funktion ergänzt bestehende Mobilitätsangebote wie UberX, Uber Green, Taxis und die Buchung von Lime E-Scootern und Pedelecs.

Nach dem Start in Berlin im vergangenen Jahr sind München und Düsseldorf die nächsten deutschen Städte, in der Uber die Integration des ÖPNV in seine App anbietet.

Uber arbeitet ausschließlich mit lokalen, lizenzierten Mietwagen- und Taxiunternehmen zusammen, die die Beförderungsleistung erbringen und die Voraussetzungen für die gewerbliche Personenbeförderung erfüllen.

-->