Ubisoft glaubt an Zukunft mit Cloud-Gaming

Ubisoft entschied sich vor ein paar Wochen für einen Deal mit Microsoft und wird die Spiele von Activision Blizzard in der Cloud anbieten. Über Ubisoft+ Multi Access wird man Spiele wie Call of Duty finden und wer in den kommenden 15 Jahren eines der Spiele über die Cloud anbieten möchte, der muss direkt bei Ubisoft anklopfen.

Ubisoft glaub an Cloud-Gaming-Durchbruch

Yves Guillemot von Ubisoft glaubt an eine große Zukunft des Cloud-Gamings. Es benötigt noch etwas Zeit, aber wenn es abhebt, dann wird es schnell gehen. Und das dürfte in den kommenden 5-10 Jahren passieren, so der Chef von Ubisoft laut Financial Times. Das wird bei Spielen nicht anders als bei Serien und Filmen sein.

Vor allem in Gebieten, in denen sich Konsolen in den letzten Jahren nicht so stark durchgesetzt haben, könnte Streaming die dominante Plattform werden. Ich bin gespannt, denn wir nutzen hier hin und wieder das Cloud-Gaming im Xbox Game Pass, aber ein vollwertiger Ersatz für eine Konsole wäre das für mich lange nicht.

Doch ich habe auch andere Ansprüche und genieße aktuelle Konsolenspiele in 4K HDR mit vielen Details und bis zu 60 fps. Wer das nicht kennt und vielleicht eher mobil unterwegs ist, für den könnte diese Zukunft spannend sein. Grundsätzlich glaube ich auch, dass Streaming groß wird, die Frage ist nur, wann es passiert.

