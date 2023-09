Call of Duty: Landen bald erste Spiele im Xbox Game Pass?

Die Übernahme von Activision Blizzard ist eigentlich durch, aber Microsoft wartet sicher noch die finale Aussage ab und dann geht es los. Das bedeutet, dass der Katalog für den Xbox Game Pass bald wachsen könnte und neue Titel kommen.

Call of Duty bald im Xbox Game Pass?

Viele von euch sind sicher auf Call of Duty gespannt und fragen sich, wie es mit dem ganz dicken Fisch aussieht. Packt man die Cashcow wirklich in das Abo? Gibt es Tag 1-Releases? Kommt das neue Call of Duty direkt in den Xbox Game Pass?

Langfristig dürften die neuen Spiele im Abo landen, denn Microsoft betont immer wieder, dass alle Spiele der Xbox Studios auch Tag 1-Releases sind. Mit dem ganz neuen Call of Duty rechne ich nicht, aber die älteren Teile der Reihe könnten kommen.

Es gibt jedenfalls mehrere Hinweise, dass Microsoft daran arbeitet und sobald die Übernahme durch ist, will man sicher auch direkt mit ein paar neuen Blockbustern werben. Ich vermute, dass wir Call of Duty: Modern Warfare II & III noch nicht direkt nach der Übernahme sehen werden, die älteren Spiele der Reihe aber durchaus.

