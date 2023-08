Call of Duty und mehr: Ubisoft holt sich Activision-Spiele für die Cloud

Microsoft ist einen Schritt auf Großbritannien zugegangen und hat heute noch ein Zugeständnis gemacht: Die Spiele von Activision Blizzard landen bei Ubisoft+ in der Cloud. Mit Ubisoft+ Multi Access gibt es auch Spiele wie Call of Duty in der Cloud.

Doch nicht nur das, Ubisoft hat auch die Rechte, um die Spiele an andere Cloud-Dienste zu lizenzieren. Der Deal gilt ab dem Zeitpunkt der Übernahme für volle 15 Jahre. Weitere Details zu diesem Schritt soll es aber erst später geben, so Ubisoft.

Das hat Microsoft sicher nicht ohne eine Garantie gemacht, dass die Behörden in UK zustimmen. Vermutlich folgt dann zeitnah die Bekanntgabe, dass Activision Blizzard jetzt ein Xbox Studio ist. Ich würde noch diese Woche damit rechnen.

Die Vereinbarung umfasst alle aktuellen Spiele von Activision Blizzard sowie alle neuen Titel, die in den 15 Jahren nach dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft auf den Markt kommen. Die Spiele werden auf Ubisoft+ landen, während Ubisoft sie auch an Cloud-Gaming-Unternehmen, Dienstanbieter und Konsolenhersteller lizenzieren kann.

PlayStation 5 bleibt günstiger: Sony hält am neuen Preis fest Sony wollte die Nachfrage der PlayStation 5 im Sommer ankurbeln und startete in mehreren Ländern der Welt eine Angebot-Aktion – unter anderem auch hier bei uns. PlayStation 5 bleibt bei […]22. August 2023 JETZT LESEN →

-->