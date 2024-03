Ubisoft möchte euch mit KI „echte“ Gespräche in Spielen bieten

Ubisoft ist gerne ganz vorne mit dabei, wenn eine neue Technologie kommt und probiert Dinge aus, selbst wenn sie direkt zum Scheitern verurteilt sind, wie NFTs.

Doch KI hat eine Zukunft und Chatbots sind mittlerweile im Alltag etabliert. Das will Ubisoft auch in Spielen nutzen, denn eine KI soll euch bald „echte“ Gespräche in Spielen liefern. Ubisoft und Nvidia arbeiten derzeit in Paris an einem neuen LLM.

Ubisoft: Der „NEO NPC“ antwortet euch

Der neue „NEO NPC“ antwortet euch also ohne eine Vorgabe von einem Entwickler im Hintergrund, theoretisch bekommt hier jeder Spieler eine andere Antwort, die zu ihm passt. Wobei Ubisoft weiß, dass eine KI alleine vielleicht nicht natürlich genug klingt, noch nicht, daher geben Schreiber weiterhin die Richtung des Gesprächs an.

Vor Ubisoft liegt laut eigenen Angaben noch viel Arbeit, aber man sieht Potenzial für die Zukunft bei Spielen. Den Anfang könnten auch eher kleine Projekte machen, bei denen das entsprechende Budget für eine sehr umfangreiche Geschichte fehlt.

Auf der GDC 2024 kann man sich einen eigenen Eindruck machen, so Ubisoft in einem Blogeintrag zu dieser Ankündigung. Ich sage es mal so: Viele Ubisoft-Spiele, wie ein Assassin’s Creed, sind jetzt nicht unbedingt für ihre Tiefe bei Charakteren bekannt. Da würde es vermutlich kaum auffallen, wenn einem eine KI antwortet.

Ich kann mir noch kein The Last of Us mit KI-Charakteren vorstellen, aber bei einem simplen Shooter wie Call of Duty, warum nicht. Wir befinden uns auch noch ganz am Anfang und die KI entwickelt sich rasant weiter. In zwei Jahrzehnten würde ich nicht ausschließen, dass eine KI nicht auch komplexe und tiefgründige Dialoge meistert.

