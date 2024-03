PlayStation 5 Pro: Die neue Konsole scheint sicher

Der YouTube-Kanal „Moore’s Law Is Dead“ hat schon bewiesen, dass er gerne mal interne Informationen bekommt, Tom Henderson von Insider Gaming lag bei neuer PlayStation-Hardware bisher 100 Prozent richtig, IGN ist eine gute Quelle und jetzt gibt es noch eine Meldung zur PlayStation 5 Pro: Eurogamer bzw. Digital Foundry.

Dort hat man eine extrem ausführliche Analyse der neuen Hardware veröffentlicht, die ich jedem empfehlen kann, der sich für die neue Pro-Version interessiert. Man hat die Spezifikationen mit eigenen Quellen abgeglichen und weitere Details parat.

Es gibt zum Beispiel etwas mehr und schnelleren RAM (13,7 GB) und mit einem Patch wird man ältere PS5-Spiele, die mit 1080p laufen, über PSSR (Upscaling) in 4K darstellen können. Sony dürfte die eigenen Spiele der PlayStation Studios mit Sicherheit optimieren, mal schauen, wie viele Entwickler da ebenfalls mitziehen.

PlayStation 5 Pro: Viele gute Quellen

Viel spannender finde ich aber, dass die Gerüchteküche jetzt so richtig brodelt, was wohl daran liegt, dass Sony im Februar eine neue Welle an Entwicklern mit einem Dev Kit versorgt hat. Die PlayStation 5 Pro ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich sicher.

Mal schauen, wann Sony das Geheimnis lüftet, aber eine offizielle Bestätigung wird man so lange wie möglich hinauszögern, damit man die Nachfrage nach der PS5 nicht zu negativ beeinflusst. Da muss man bei Sony immer häufiger mit Aktionen arbeiten, vor Juni gehe ich also, trotz vielen Gerüchten, von keiner Bestätigung aus.

Ich bin aber mittlerweile sehr gespannt auf die PlayStation 5 Pro, auch wenn die CPU, die identisch ist, das Nadelöhr sein könnte. Die Frage ist also, wie gut PSSR beim Upscaling funktioniert und wie viele Entwickler das implementieren werden.

Die große Hoffnung ist natürlich, und darauf hoffen derzeit viele, dass die PS5 Pro eine bessere Qualität bei GTA 6 mitbringt. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Sony alles daran setzt, dass sie Rockstar entsprechend bei der Entwicklung helfen.

