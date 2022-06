Übersicht: Diese Apple-Modelle erhalten die neuesten Updates

Apples Worldwide Developers Conference ist gestern mit einem kleinen Event gestartet, auf dem Apple zahlreiche Neuerungen verkündet hat.

Die Details zu den gestrigen Ankündigungen findet ihr bereits bei uns im Blog. Das neue CarPlay lassen wir mal außen vor, denn das soll erst frühestens Ende 2023 kommen, also wenn iOS 17 bereits vorgestellt wurde. Hier möchte ich noch einmal eine kleine Übersicht platzieren, welche Modelle von den gestern angekündigten Updates profitieren werden.

Diese Apple-Modelle erhalten die neuesten Updates

Zunächst einmal hätten wir da iOS 16. In diesem Jahr fliegen hier das iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus) und das recht beliebte iPhone SE der ersten Generation raus. Daher ist iOS 16 mit folgenden Geräten offiziell kompatibel:

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2. Generation oder neuer)

Auch die iPads bekommen natürlich eine neue System Version, diese hört auf den Namen iPadOS 16. Kompatibel ist das Update offiziell mit den Modellen:

iPad Pro (alle Modelle), iPad Air (3. Generation oder neuer), iPad (5. Generation oder neuer), iPad mini (5. Generation oder neuer)

Weiter geht es mit macOS Ventura. Auch hier gibt es natürlich eine offizielle Liste, mit welchen Macs die neue Systemversion läuft. Diese Macs sind demnach bereit für macOS Ventura:

iMac (2017 und neuer), Mac Pro (2019 und neuer), iMac Pro 2017, Mac mini (2018 und neuer), MacBook Air (2018 und neuer), MacBook (2017 und neuer), MacBook Pro (2017 und neuer)

Auch watchOS 9 wurde angekündigt, und hier haben wir bereits unsere kritische Einschätzung zu Apples Verkaufs- und Updateverhalten abgegeben. WatchOS 9 erfordert ein iPhone 8 oder neuer mit iOS 16 oder neuer und eins der folgenden Apple Watch Modelle:

Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7

Das bedeutet also, nicht nur die Apple Watch Series 3 ist bei watchOS 9 raus, sondern offensichtlich auch User mit einer neueren Watch, die diese mit einem iPhone nutzen wollen, welches älter als das iPhone 8 ist.

Was zudem immer zu bedenken ist: auch wenn manche ältere Apple-Modelle die neuesten Updates erhalten, heißt das nicht, dass immer alle neuen Funktion auch auf diesem Modellen vertreten sind.

