Uncharted 5 oder The Last of Us 3? Naughty Dog plant neues Spiel

Naughty Dog dürfte momentan mit dem kommenden Multiplayer-Spiel für The Last of Us beschäftigt sein, arbeitet im Hintergrund aber schon an einem neuen Spiel, welches „eine beliebte Marke“ zurückbringen wird. Und dabei gibt es auch Hilfe.

Ein neues PlayStation Studio aus San Diego sucht nach Verstärkung, denn dort wird man Naughty Dog bei diesem Projekt unterstützen. So viele „beliebte Marken“ hat Naughty Dog nicht und wenn wir Jak & Daxter ignorieren, dann bleiben noch zwei.

PlayStation: Neues Uncharted oder The Last of Us

Es wäre also möglich, dass der nächste Schritt entweder ein Uncharted 5 oder The Last of Us Part 3 sein wird. Ein neues Uncharted hat man schon Anfang 2022 bei Naughty Dog angedeutet, darauf würde ich auch tippen. Part 3 von The Last of Us soll auch kommen, aber damit würde ich dann erst ein bisschen später rechnen.

Der letzte Teil der Reihe war zwar ein gutes Finale für Uncharted, aber er hat die Tür für einen weiteren Teil nicht geschlossen. Ich würde mir jedenfalls einen Neuanfang auf der PlayStation 5 wünschen, denn Uncharted gehört für mich zu den besten Spielen der PlayStation. Das wäre doch ein guter Blockbuster für 2024 oder 2025.

