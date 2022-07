Update kommt schon bald: Google stellt Android 13 fertig

Nach dem letzten Feinschliff an Android 13 im Juni hat Google jetzt die 4. Beta veröffentlicht. Das wird wie geplant die letzte Beta sein und es ist laut Google der Release Candidate. Android 13 ist also fertig – falls es keine Probleme mehr gibt.

Wann kommt Android 13?

Das mit Android 13 lief bisher also wie geplant und reibungslos ab, Google fordert jetzt die Entwickler auf, dass sie ihre Apps anpassen sollen. Wann werden wir das Update sehen? Google spricht bei Android 13 von „in den kommenden Wochen“.

In den letzten Jahren kam die finale Version von Android meistens im September und im Oktober gab es dann neue Hardware von Google. In diesem Jahr werden wir Android 13 aber vermutlich im August sehen, denn Google ist einen Monat früher dran. Außerdem hat man schon bestätigt, dass im September die Hardware kommt.

Android 13 ist also fertig und kommt bald, bei den Pixel-Smartphones würde ich in der ersten Augusthälfte damit rechnen. Und sobald das Update von Google verteilt wird, gibt es dann in der Regel auch erste Hersteller, die ihre Termine nennen.

