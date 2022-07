Xiaomi macht dem Google Pixel 6a direkt Konkurrenz

Das Google Pixel 6a steht an, der Bestseller der Pixel-Reihe, denn bisher waren die a-Modelle oft eine gute Option. In den kommenden Tagen werden wir das Google Pixel 6a auch in Deutschland sehen und man möchte 469 Euro dafür haben.

Passend dazu hat Xiaomi heute eine Alternative für 449,90 Euro angekündigt, das Xiaomi 12 Lite. Das wird ab Freitag in Lite Green, Lite Pink und Black verfügbar sein.

Xiaomi packt einen Snapdragon 778G in das Gerät, dazu gibt es 8 GB RAM, 128 GB Speicher und ein 6,55 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz. Bei der Kamera haben wir 108 Megapixel für die Hauptkamera, 8 Megapixel für Ultraweitwinkel und dann gibt es da noch die für viele überflüssigen 2 Megapixel für eine Marko-Kamera.

Hauptsache es ist eine Triple-Kamera (dann lieber Zoom)…

Auf der Front gibt es 32 Megapixel für Selfies, der 4.300 mAh große Akku kann mit bis zu 67 Watt geladen werden, Android 12 mit MIUI 13 ist die Basis, es gibt Stereo-Speaker, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 – nur eine IP-Zertifizierung fehlt hier leider.

Es ist aber auch eine guter Alternative zum Nothing Phone 1.

Die Android-Mittelklasse für um die 450 Euro ist im Sommer also hart umkämpft und da wundert es nicht, dass Xiaomi mitmischen möchte. Im Shop von Xiaomi ist das Xiaomi 12 Lite noch nicht zu finden, dort dürfte es dann aber bald auftauchen.

