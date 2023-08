USB C kommt: Apple aktualisiert die AirPods

Die Einladungen für das Apple Event sind raus und das Datum ist bekannt. Am 12. September gibt es also in diesem Jahr neue iPhones und neue Apple Watches zu sehen. Viel mehr vermutlich nicht, aber Apple hat auch AirPods-Neuigkeiten dabei.

Laut Mark Gurman wird Apple nicht nur das iPhone 15 und iPhone 15 Pro auf USB C umstellen, auch die AirPods sollen mitziehen. Wir haben schon gehört, dass ein Case mit USB C für die AirPods Pro 2 kommt, auch die AirPods 3 sind also dabei.

Damit hätte Apple noch nicht das komplette Lightning-Lineup eliminiert, es bleiben noch Produkte wie der Apple Pencil 1, das Apple iPad 9, die Magic Mouse und hier und da gibt es noch mehr. Ich vermute aber, dass die dann bis Ende 2023 folgen.

