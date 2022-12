Das Jahr neigt sich dem Ende und falls ihr noch keine Ziele für 2023 habt und auf der Suche nach einem Neujahrsvorsatz seid, dann kann euch Amazon Alexa helfen. Es gibt jetzt den Befehl „Alexa, gib mir einen Neujahrsvorsatz“ über die Speaker.

Wer also wirklich so unmotiviert ist, dass er sich Tipps von einer KI holen muss, der kann das ab sofort tun. Sowas Ähnliches gab es übrigens schon Anfang des Jahres mit Wladimir Klitschko. Wer aber lieber in die Vergangenheit statt Zukunft schaut, der kann das auch tun, denn neu ist: „Alexa, gib mir deinen Jahresrückblick“.

Hier gibt es laut Amazon die „persönlichen Highlights aus dem Jahr 2022“ und das nicht einfach nur so, sondern „in Quiz-Form“. Amazon bewirbt aktuell übrigens auch ein paar Sprüche für Weihnachten, aber diese sind jetzt nicht unbedingt neu:

Alexa, wo ist der Weihnachtsmann?

Alexa, was bekomme ich zu Weihnachten?

Alexa, Advent Advent.

Und am 31. Dezember 2023 kann man wieder „Alexa, spiel die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers“ als Befehl abgeben. Dann könnt ihr euch noch ein paar Worte von Olaf Scholz abholen, womöglich steigert das auch ebenfalls die Motivation.

