Valve spürt die Konkurrenz: Steam Deck erneut im Angebot

Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Personen in meinen sozialen Netzwerken gesehen, die ihr Steam Deck verkaufen. Und auch bei Kleinanzeigen und Co. kann man teilweise gute Deals finden, denn Valve bekommt jetzt harte Konkurrenz.

Vor allem das neue ROG Ally scheint viele zu begeistern und daher wechseln sie die Plattform. Valve muss daher reagieren und während man sich lange Zeit gegen Deals wehrte, so gibt es jetzt schon wieder ein durchaus gutes Angebot dafür.

Steam Deck mit bis zu 20 Prozent Rabatt

Die Basisversion des Steam Deck kostet derzeit 377,10 Euro und ist um 10 Prozent im Preis gesenkt worden, bei der mittleren Version sind es 15 Prozent, da zahlt man momentan 466,65 Euro und die große Version kostet 543,20 Euro (20 Prozent).

Wie man sieht, hat Valve also durchaus noch einiges an Spiel beim Preis, denn beim ersten Sale gab es nur 10 Prozent auf alle Modelle. Das Steam Deck ist weiterhin nur bei Valve erhältlich, vielleicht wäre es auch mal Zeit für weitere Online Shops.

PS: Die Aktion ist bereits online und geht bis zum 13. Juli.

Kommentar: Ich habe einen Wunsch an den Nintendo Switch-Nachfolger Nicht nur die Investoren löchern Nintendo mittlerweile mit Fragen zum Nachfolger der Nintendo Switch, es gibt auch erste Gerüchte, dass es 2024 passiert und nicht nur das, die Partner sprechen […]29. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->