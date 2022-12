Valve veröffentlicht SteamOS 3.4 für das Steam Deck

Das Steam Deck erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, ein mehr oder weniger kompakter Handheld zu sein, der unter anderem Playstation-Games wie Spider-Man, Uncharted: Legacy of Thieves Collection und Sackboy, aber auch Elden Ring „abspielen“ kann. Beim Release war die Nachfrage und Lieferverzug dermaßen groß, dass eine Wartezeit von mehreren Monaten nicht unüblich war. Seit geraumer Zeit hat sich die Verfügbarkeit aber stark verbessert.

Bekanntlich läuft das von Valve entwickelte Betriebssystem SteamOS auf Basis der Linux-Distribution Arch Linux und das für Linux-Systeme entwickelten Desktop-Umgebung KDE Plasma. Sämtliche Änderungen bezüglich Performance, Sicherheit und Stabilität, die sowohl in Arch Linux als auch in KDE Plasma in letzter Zeit hineingeflossen sind, hat Valve jetzt im Zuge der Veröffentlichung von SteamOS 3.4 in das System integriert.

Die Release Notes offenbaren zudem weitere umfangreichere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

