Verbraucherzentrale verklagt Tesla

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat beim Landgericht Berlin (mal wieder) Klage gegen Tesla erhoben. Es geht um das Thema Datenschutz und CO₂-Ersparnis.

Der vzbv wirft dem Autokonzern vor, zu verschweigen, dass Kunden bei Gebrauch der Funktion des „Wächter-Modus“ zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet sind und bei Verstößen sogar eine Geldbuße riskieren. Mit dem Wächter-Modus wird die Umgebung des Fahrzeugs kontinuierlich durch Kameras überwacht.

Nach Auffassung des vzbv trifft Tesla auch bei der Werbung zur CO₂-Ersparnis beim Kauf seiner E-Autos irreführende Aussagen, da die eingesparten Emissionen von anderen Herstellern verbraucht werden.

Im Detail führt man zu den zwei Punkten folgendes aus:

Wird der Wächter-Modus bei geparkten Autos aktiviert, zeichnen mehrere am Fahrzeug angebrachte Kameras die Umgebung permanent auf – in der Regel betrifft das auch unbeteiligte Passant:innen. In bestimmten Fällen werden die Aufnahmen im Fahrzeug gespeichert. Damit handelt es sich um die Verarbeitung personenbezogener Daten, die der Datenschutzgrundverordnung unterliegt.

Zudem ist die anlasslose Aufzeichnung des Geschehens im Fahrzeugumfeld unzulässig. Die rechtskonforme Nutzung der Funktion des Wächter-Modus im öffentlichen Raum ist nach Ansicht des vzbv damit nicht möglich.