Verbrenner-Verbot: Vorschlag der EU reicht der FDP noch nicht aus

Da haben sich die EU-Staaten nach Jahren auf ein Verbrenner-Verbot geeinigt und plötzlich herrscht das pure Chaos, weil sich die FDP nicht darauf einlassen möchte.

Ein grundsätzliches Verbot für Verbrenner ab 2035 sei nicht gut, es gibt doch noch die E-Fuels. Technologieoffenheit heißt das Zauberwort, bei dem ignoriert wird, dass alle Technologien erlaubt sind, solange es klimafreundliche Lösungen sind.

Die EU wollte jetzt aber auch nicht kleinlich sein und falls die E-Fuels doch eine Chance in PKWs haben, dann soll es diese eben geben. Daher wurde gestern ein Vorschlag nach Berlin geschickt, der neue Verbrenner auch nach 2035 vorsieht.

Allerdings mit der Bedingung, dass nur E-Fuels erlaubt sind. Logisch, es will ja keiner, dass das ausgenutzt und das Klima weiter geschädigt wird. Gut, abgehakt. Nicht ganz, denn Volker Wissing von der FDP reicht das nicht, er lehnte daher ab.

FDP will einfach nur am Verbrenner festhalten

Laut Spiegel gab es ein Nein zu diesem Vorschlag und Reuters hat von zwei Quellen erfahren, warum das so ist. Die FDP befürchtet, dass die Autohersteller neue Autos und Motoren dafür entwickeln müssen. Das kann man sich echt nicht ausdenken.

Werft mir von mir aus FDP-Bashing vor, mir auch egal, ich würde das auch bei jeder anderen Partei kritisieren und finde das langsam lächerlich. Diese Reaktionen sind doch mittlerweile ein eindeutiges Zeichen: Man will nicht, dass sich etwas ändert.

Die Wissenschaft warnt davor, dass die Politik mehr tun muss, die Wirtschaft baut eine Elektro-Plattform nach der anderen, aber nein, die FDP will unbedingt, dass der Verbrenner bleibt. Und das bitte ohne Änderung als CO2-Schleuder wie jetzt.

Also, die FDP will klimaneutrale Verbrenner ab 2035, aber sie ist nicht für einen Kompromiss bereit, der die Umwelt in den Fokus rückt. Er rückt die Autohersteller und die eigenen Interessen in den Fokus, denn so sehr ich gegen diese Ausnahme bin, ich habe keine Argumente dagegen, es ist am Ende ein fairer Kompromiss.

Der Verbrenner bleibt, aber er muss eben klimaneutral werden. Von mir aus.

Es wäre so langsam auch mal an der Zeit, dass die Koalition sich da gemeinsam positioniert und diese (in meinen Augen mittlerweile peinliche) Vorstellung der FDP endet. Morgen soll das Thema erneut besprochen werden, ich bin gespannt.

