Verschlüsselte iPhones: Apple rechnet wohl mit Rechtsstreit

Wie interne Quellen gegenüber der New York Times mitgeteilt haben, scheint die aktuelle Situation zwischen Apple und dem FBI zu eskalieren. Damit hätte bei Apple keiner gerechnet, aber es könnte auf einen Rechtsstreit hinauslaufen.

Wir haben heute berichtet, dass die US-Regierung von Apple verlangt, dass man zwei iPhones von einem Attentat entschlüsselt. Apple äußerte sich dazu sogar öffentlich und gab an, dass man alles tut, um dem FBI zu helfen, es aber selbst für Apple nicht möglich sei, auf diese iPhones zuzugreifen.

Nun heißt es bei der NYT, dass sich Apple privat auf einen Rechtsstreit mit dem Justizministerium vorbereitet. Apple möchte die Verschlüsselung der iPhones verteidigen und wirbt (daher wohl auch die Stellungnahme) öffentlich damit.

iPhones: FBI will Chatverläufe

Timothy D. Cook (CEO von Apple) hat wohl ein Team mit Beratern aufgestellt. Die Regierung will anscheinend deshalb Zugriff auf die iPhones, da sie sonst nicht an die Chatverläufe von WhatsApp und Signal kommen, die verschlüsselt sind.

Ob es zu einem Rechtsstreit kommt, bleibt abzuwarten. Aber es wird immer wieder von Politikern gefordert, dass Hersteller und Dienste ihre Verschlüsselung lockern. Auch aus Deutschland gab es schon solche Forderungen.

Die Argumentation dabei ist gar nicht so leicht, denn auf der einen Seite kann man zwar damit argumentieren, dass man so besser Zugriff auf die Daten von Kriminellen bekommt, auf der anderen Seite wird damit auch der Zugriff auf die Daten der Nutzer gefährdet, die nicht in dieses Raster fallen.

