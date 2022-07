Viel zu spät? Facebook will wieder Facebook werden

In den Anfangszeiten des sozialen Netzwerks stöberte man bei Facebook durch die Timeline, die chronologisch aufgebaut war und Inhalte von Freunden anzeigte. Mit der Zeit wurde Facebook aber gierig und der Fokus lag zu sehr auf Werbung.

Es wurde immer wichtiger, dass ihr immer mehr Zeit in der App verbringt und zur Not wurden euch fremde Inhalte in die Timeline gepackt. Oder alte Inhalte, die ihr verpasst habt. Hauptsache ihr bekommt einen Post zu sehen und bleibt in der App.

Viele Nutzer, die am Anfang aktiv bei Facebook waren, entfernten sich. Instagram kam und wurde kurzerhand aufgekauft, Snapchat kam und wurde kopiert, doch mit TikTok hat Meta zu kämpfen, das ist in der jungen Zielgruppe oft die Nummer 1.

Facebook mit neuer Timeline

Daher will man „zurück zu den Wurzeln“ und wieder Facebook sein. Mit Feeds gibt es einen neuen Bereich, der Inhalte von Freunden oder Gruppen anzeigt, keine Empfehlungen. Außerdem werden euch die Inhalte hier chronologisch angezeigt.

Der Rollout startet ab sofort in der iOS-App, kommende Woche soll er aber nach und nach weltweit für alle kommen. Und wer das aktuelle Facebook doch lieber mag, der nutzt den Home-Tab, da gibt es weiterhin einen Mix mit neuen Inhalten.

Facebook ist unattraktiv geworden

Facebook verliert mittlerweile tägliche Nutzer, aber die Kritik ist schon alt, man reagiert hier meiner Meinung nach zu spät. Viele, die das Netzwerk verlassen und andere Dienste gefunden haben, werden vielleicht nie wieder zurückkommen.

Da ändert es nichts, wenn man nur die Timeline etwas anpasst. Ich würde das ja grundsätzlich begrüßen, aber ein soziales Netzwerk lebt eben auch von Inhalten.

Ich bin vor ein paar Jahren weg und habe festgestellt, dass Facebook (jedenfalls bei mir) so eine „Resterampe“ wurde. Die Menschen, die jetzt noch dort aktiv sind, deren Inhalte will ich in der Regel gar nicht mehr sehen. Irgendwie ist Facebook auch eine beliebte Anlaufstelle für Verschwörungstheorien und sowas geworden.

