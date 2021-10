Vive Flow: HTC soll neues VR-Headset für Medienkonsum planen

HTC soll diese Woche ein ganz neues VR-Headset zeigen, welches intern als „Hue“ bekannt ist und als „Vive Flow“ vermarktet wird. Es ist ein relativ leichtes Headset geplant, welches unabhängig von anderen Geräten wie PCs genutzt werden kann. Allerdings wird das HTC Vive Flow angeblich auch ohne VR-Controller ausgeliefert.

Der Fokus liegt laut Protocol auf dem Medienkonsum, aber man will auch andere Dinge wie Meditation und sportliche Aktivitäten vermarkten. HTC hat das neue VR-Headset auch schon angeteasert und nutzt dafür den Slogan „Go with the Flow“.

HTC plant das eigene „Viveport Verse“

Das entsprechende Vive-Event findet am 14. Oktober statt und passend dazu soll HTC auch an einem eigenen Dienst namens „Viveport Verse“ arbeiten. Hier kann man sich digital in der VR-Welt treffen und öffentliche VR-Events besuchen.

Die Hardware soll nicht ganz auf dem Level einer Oculus Quest 2 sein, der Fokus liegt aber auch nicht auf Gaming. HTC wird auch ein paar „casual games“ mit dem Vive Flow vermarkten, doch der Fokus liegt eben voll auf dem Medienkonsum.

Damit so ein Headset erfolgreich ist, muss man natürlich auch ein paar Einheiten verkaufen, damit sich Menschen in einem virtuellen Ort im Viveport Verse treffen können. HTC tritt damit vor allem gegen Facebook an, die hier sehr präsent sind.

