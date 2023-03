Vivid Money: Erneut neue Preise und Geschäftsbedingungen – das ändert sich

Die Finanzplattform Vivid Money hatte bereits Ende 2022 neue Geschäftsbedingungen verkündet. Zwischendurch gab es nochmal kleinere Anpassungen der AGB und nun ändert sich wieder einiges.

Nachdem Vivid Money im letzten Jahr das Tarifmodell grundlegend umgestellt hat, bittet man jetzt erneut um Zustimmung zu neuen Geschäftsbedingungen. Das liegt daran, dass Vivid Money keine eigenständige Bank ist, sondern im Hintergrund die Solaris Bank steht. Und wenn die Solaris Bank etwas ändert, muss Vivid Money das an seine Kunden durchreichen.

Mit dem aktuellen Update führt Solaris wieder neue Gebühren ein, die sich unter anderem auf die Karten beziehen. Man passt also das Preis- und Leistungsverzeichnis an.

Was ändert sich mit den neuen Geschäftsbedingungen vom März 2023?

Monatsgebühr für die Vivid-Money-Karte

Für Kundinnen und Kunden mit Standard-Plan wird für jede zusätzliche physische oder virtuelle Karte eine Gebühr von monatlich* 0,99 € erhoben. Während die erste physische oder virtuelle Karte kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, fällt für jede dem/der Kontoinhaber:in ausgestellte zusätzliche Karte eine Monatsgebühr von 0,99 € an.

Gebühr für Glücksspielzahlungen und bargeldähnliche Transaktionen

Für Transaktionen im Zusammenhang mit Glücksspielen wie z. B. Lotterien, Pferde- und Sport-/Casinowetten wird eine Gebühr von 3 % erhoben. Diese Gebühr ist auch für bargeldähnliche Transaktionen in sämtlichen Währungen zu zahlen, u. a. für Transaktionen in Fremdwährung, in Nicht-Fiat-Währung (z. B. für den Kauf von Kryptowährungen auf Binance oder BitPanda) und mit Reiseschecks, unabhängig davon, ob diese online oder offline getätigt wurden oder ob es sich um eingehende oder ausgehende Zahlungen handelt. Diese Gebühr fällt nicht bei In-App-Käufen von Kryptowährungen und Fremdwährungen im Rahmen von Vivid-Produkten an.

Eingehende SWIFT-Transaktionen

Unabhängig von deinem jeweiligen Plan (Standard oder Prime) wird für SWIFT-Überweisungen mit den Entgeltoptionen „BEN“ (der/die Begünstigte trägt alle Kosten) und „SHA“ (Aufteilung der Kosten) eine Gebühr von 9,90 € berechnet. Zusätzlich fallen 0,2 % des Gesamtbetrags der Überweisung bis zu einem Höchstbetrag von 100 € an.

Gebühr für manuelle SEPA-Überweisungen

Alle Kundinnen und Kunden, die aus von ihnen selbst zu vertretenden Umständen eine Überweisung ihres Guthabens auf ein anderes Konto beauftragen, beispielsweise im Rahmen einer Kontoschließung, haben hierfür eine Gebühr von 10,50 € zu entrichten. Diese Gebühr fällt nicht für SEPA-Überweisungen an, die du selbst in der App veranlasst.

Jährliche Zahlweise der Prime-Abogebühr

Neben der monatlichen Zahlweise der Prime-Abogebühr in Höhe von 9,90 € bieten wir auch eine jährliche Zahlweise in Höhe von 99,00 € an. Wenn du dich für die jährliche Zahlweise der Prime-Abogebühr entscheidest, wird eine einmalige Abbuchung des Jahresbetrags (99,00 €) von deinem Money Pocket vorgenommen.