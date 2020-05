Vivo X50 Pro: Pressebild veröffentlicht

Diese Woche haben wir euch mitgeteilt, dass Vivo ein neues Flaggschiff plant, welches am 1. Juni vorgestellt wird. Die X50-Reihe steht an und wir werden wohl ein Vivo X50 und Vivo X50 Pro sehen. Nun hat man auf Weibo ein Pressebild der neuen Reihe veröffentlicht, auf dem beide Modelle zu sehen sind.

Das Pro-Modell bekommt einen deutlich größeren Kamerasensor und somit auch Buckel auf der Rückseite. Außerdem setzt man auf ein gebogenes Display auf der Frontseite, welches ein kleines Loch auf der linken oberen Seite besitzt.

-->

Erinnert mich an das OnePlus 8 Pro und Oppo Find X2 Pro und da Vivo ebenfalls zu BBK gehört, könnte man hier das gleiche OLED-Panel von Samsung mit 120 Hz nutzen. Ich bin mal gespannt, ob wir Vivo in diesem Jahr dann endlich auch bei uns in Deutschland sehen werden – der Start ist immerhin seit 2019 geplant.

PS: Ein Promo-Video macht mittlerweile auch schon die Runde.

