Samsung Galaxy Note 20: Online-Event im August geplant

Samsung hatte das Glück, dass man das Galaxy S20 noch auf einem Unpacked-Event vor Ort zeigen konnte. Doch im Rahmen der Corona-Krise wird das zweite Unpacked-Event, welches meistens in New York stattfindet, online stattfinden.

Das Unternehmen will die Medien wohl vorher einweihen, aber die Veranstaltung selbst wird komplett online abgehalten, so Korea Herald. Die Planung für das erste und komplett online stattfindende Unpacked-Event hat nun begonnen.

Samsung Galaxy Note 20 kommt im August

Samsung soll wieder den August angepeilt haben, ist nun aber flexibler mit dem Termin, da man keine Örtlichkeit buchen muss. In den letzten Jahren wanderte das Event immer weiter nach vorne, letztes Jahr fand es sogar schon am 7. August statt. Die Einladung könnte also schon in gut zwei Monaten kommen.

Die Gerüchteküche zum neuen Note-Flaggschiff ist bereits angelaufen und wir werden wohl nicht nur das Galaxy Note 20 sehen, Samsung könnte im August auch das Galaxy Fold 2 vorstellen. Beim Note 10 gab es die ersten Renderbilder schon Anfang Juni, beim Note 20 dürfte es also sicher auch bald losgehen.

