Vodafone: 500 GB Datengeschenk für Bestandskunden

Vodafone überrascht mehr als zehn Millionen Mobilfunkkunden in Deutschland mit einem großzügigen Weihnachtsgeschenk: Zu Beginn der Adventszeit schenkt das Unternehmen jedem dieser Kunden einmalig 500 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen. Damit stellt Vodafone im Dezember insgesamt mehr als fünf Milliarden Gigabyte Daten kostenlos zur Verfügung.

Diese Aktion gilt als Dankeschön an die „treuen Kunden“, die die Netze von Vodafone nutzen. Philippe Rogge, CEO von Vodafone Deutschland, betont zudem, dass das Datengeschenk auch als kleine Entschuldigung für eventuelle Unannehmlichkeiten in diesem Jahr gedacht ist.

Ab dem 30. November 2023 können Mobilfunkkunden, die bereits eine Datenflatrate nutzen, die 500 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen aktivieren. Das Datengeschenk kann innerhalb Deutschlands bis zum 3. Januar 2024 genutzt werden. Ist das Datenvolumen im Dezember bereits aufgebraucht, fällt es automatisch auf das reguläre Inklusivvolumen zurück.

Die Aktivierung des zusätzlichen Datenvolumens kann über die App „MeinVodafone“, die Hotline oder in den Vodafone Shops erfolgen. Auch Geschäftskunden können dieses Angebot nutzen, indem sie es über ihren Account Manager oder die Hotline aktivieren.

Kunden mit speziellen Datentarifen wie GigaCube, Red+Data und Data Go erhalten im Aktionszeitraum automatisch 500 Gigabyte zusätzlich.

Als Vodafone-Mobilfunk-Kund:in in einem Tarif mit begrenztem Datenvolumen bekommst Du einmal kostenlos zusätzlich 500 GB im deutschen Vodafone-Netz. Das gilt für diese Tarifportfolios: GigaMobil, Red ab 2014, GigaMobil Young, Young ab 2016, Smart ab 2013, FamilyCard, Red+ Kids, Red+ Allnet ab 2015, VF Easy, Vodafone IN, CallYa. Ausgeschlossen bleiben Kund:innen mit unbegrenztem Datenvolumen. Die 500 GB kannst Du in der MeinVodafone-App selbst aktivieren. Du kannst die zusätzlichen 500 GB vom 30.11.2023 bis einschließlich 03.01.2024 nutzen. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt nach dem 03.01.2024. Endet Dein berechtigter Vertrag vor dem 03.01.2024, endet zeitgleich das zusätzliche Datenvolumen. Fürs Surfen im EU-Ausland hast Du das vertraglich zugesicherte Datenvolumen Deines Tarifs. Nach Verbrauch kostet ein MB in der EU 0,21 Cent. Wir rechnen kilobytegenau ab. Das zusätzliche Datenvolumen kannst Du nicht mit Deinen Red+ Karten teilen. Das unverbrauchte zusätzliche Datenvolumen geht nicht in Dein GigaDepot.