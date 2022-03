Vodafone bringt 5G-Standalone als 5G+ großflächig nach Deutschland

Vodafone möchte 5G-Standalone als 5G+ großflächig nach Deutschland bringen. Der Konzern startet 5G+ also für den Massenmarkt. Millionen Kunden können bereits im „vollständigen“ 5G-Netz surfen.

Mit immerhin 16 unterschiedlichen Smartphones und Tablets von verschiedenen Anbietern ist 5G-Standalone bei Vodafone nutzbar. Mit 5G+ spart das Netz laut Vodafone zudem bis zu 20 Prozent Strom. Durch die direkte Einwahl ins 5G+-Netz ohne Umweg über die LTE-Infrastruktur erhöht sich die Zahl der Orte, an denen 5G für Kunden verfügbar ist.

-->

Vodafone setzt beim 5G-Ausbau nicht ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze, sondern baut eine eigenständige 5G-Infrastruktur im Antennen- und im Kern-Netz: 5G-Standalone. Weil dieser Name etwas unrund klingt, nennt Vodafone das Ganze einfach 5G+.

Alle Kunden mit passenden Smartphones und gängigem 5G-Postpaid-Tarif können 5G+ ohne zusätzliche Kosten nutzen. Zudem heißt es:

Noch leichter wird die kostenfreie Freischaltung von 5G+. Mit nur einem Klick auf den neuen 5G+ Button in der MeinVodafone-App können Nutzer mit den passenden Smartphones den Echtzeit-Modus aktivieren. Überall dort, wo 5G+ bereits verfügbar ist, buchen sich die Smartphones, die das vollständige 5G bereits unterstützen, dann automatisch ins Echtzeit-Netz ein. Wo 5G+ (5G-Standalone) noch nicht freigeschaltet ist, sind Smartphone-Nutzende weiter, wie gewohnt, in den bisherigen Netzen (5G Non-Standalone und LTE) unterwegs.

4.000 Antennen im Vodafone-Netz unterstützen aktuell die 5G+ Technik. Beim weiteren Ausbau-Prozess soll an jeder 5G-Station auch 5G+ (5G-Standalone) freigeschaltet werden. Im Jahr 2025 soll das vollständige 5G von Vodafone für „fast alle Menschen in Deutschland zu Hause“ verfügbar sein – Überland also nicht.

Zur Vodafone-Netzabdeckungskarte →

5 GB für 5,99 Euro – Neuer Aktionstarif von sim.de startet Die Mobilfunkmarke „sim.de“ bietet ab sofort vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an. Auch ein 15-GB-Tarif ist dabei. Der Mobilfunkanbieter sim.de hält für kurze Zeit ein neues Angebot für Gelegenheitsnutzer bereit. Der Tarif LTE All 2 GB wurde ohne Zusatzkosten um…15. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->