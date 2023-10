Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen

Für CallYa-Kunden von Vodafone gibt es ab dem heutigen 17. Oktober 2023 eine frohe Botschaft: Viele Tarife werden mit zusätzlichem „Highspeed-Datenvolumen“ aufgewertet – und das ohne Aufpreis.

Sowohl Neu- als auch Bestandskunden können von diesem Daten-Boost ab heute profitieren. Darüber hinaus bieten alle CallYa-Tarife wie gewohnt die Möglichkeit, eine eSIM zu nutzen und auf das 5G-Netz von Vodafone zuzugreifen. Das Mehr an Datenvolumen wird laut Vodafone automatisch allen Kunden zur Verfügung gestellt, unabhängig davon, ob sie Neukunden oder bereits Vodafone-Kunden sind.

Im Tarif CallYa Start gibt es ab Oktober 1 GB Datenvolumen und 100 Minuten oder SMS statt bisher 50 Minuten oder SMS. Im Tarif CallYa Allnet Flat S wird das Datenvolumen alle vier Wochen von 4 GB auf 6 GB erhöht. Der Tarif CallYa Allnet Flat M erhält 10 GB statt bisher 8 GB, während der Tarif CallYa Allnet Flat L auf 18 GB Datenvolumen steigt.

Zu den Vodafone CallYa-Tarifen →

