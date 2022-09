Vodafone CallYa: Kostenfreie eSIM-Option gestartet – auch für Bestandskunden

Vodafone CallYa startet ab heute mit einer kostenfreien eSIM-Option. Darüber konnten wir euch bereits vorab informieren.

Vodafone bringt nicht nur ein neues eSIM-Push-Verfahren nach Deutschland, sondern führt auch im Prepaid-Bereich Anpassungen ein. Ab dem heutigen 6. September 2022 können erstmals auch CallYa-Kunden eine eSIM ohne Zusatzkosten bestellen. Mit diesem Schritt zieht das Prepaidangebot von Vodafone mit Konkurrenzangeboten, die das bereits anbieten, gleich.

Die Aktion ist nicht zeitlich befristet und an den übrigen CallYa-Konditionen ändert sich dabei nichts. Vodafone sagt zum Bestellablauf:

Im Online-Bestellprozess können Kunden einfach zwischen einer traditionellen physischen SIM-Karte und einer eSIM auswählen. Wer sich für einen Tarif mit einer eSim entscheidet, erhält nach der Bestellung via E-Mail alle erforderlichen Informationen, um das eSIM-Profil auf dem Gerät zu installieren. So können CallYa-Kunden bereits nach wenigen Minuten ihren Tarif nutzen und ohne Wartezeiten loslegen. Ab Oktober gibt es die CallYa eSIM auch in über 700 Vodafone Shops in Deutschland – für alle, die sich lieber beim Tarif persönlich vor Ort in einer Filiale beraten lassen möchten.