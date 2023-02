Vodafone und Google wollen RCS in Europa pushen

Google kämpft seit einer Weile für eine größere Verbreitung des RCS-Standards auf der Welt. RCS steht für Rich Communications Services und gilt als Nachfolger der SMS. Allerdings hat sich RCS nie durchgesetzt, da es Hersteller und Netzbetreiber implementieren müssen und der Anreiz auch bis heute nicht wirklich groß ist.

Warum will Google das also ausgerechnet jetzt pushen? Apple iMessage. Apple hat einen eigenen Messenger-Dienst und der hält Apple-Nutzer im Ökosystem. Das ist in einigen Ländern wie den USA ein starkes Argument und hält Kunden somit von einem Wechsel zu Android ab. Daher stichelt Google auch sehr oft gegen Apple.

Vodafone und Google als Partner in Europa

Diese Woche konnte Google einen neuen Partner in Europa für sich gewinnen, denn gemeinsam mit Vodafone möchte man RCS jetzt pushen. Die Nachrichten-App von Google wird auf allen Android-Smartphones von Vodafone vorinstalliert sein und man wird die Pixel 7-Reihe von Google außerdem in weiteren Ländern anbieten.

Messages by Google, powered by Google’s Jibe Cloud, will become the default messaging app on all applicable Android devices sold via Vodafone’s carrier sales channels. Vodafone users will benefit from an interactive modern messaging experience by supporting the Rich Communication Services (RCS) standard, which works on all Android smartphones, regardless of model or mobile network.

Ich verstehe die Bemühungen von Google, ehrlich, aber das ist ein wirklich langer und harter Weg, auf den man sich da eingelassen hat. Am Ende benötigt Google alle Netzbetreiber und Hersteller als Partner. Und selbst dann, wenn Apple nicht mitspielt und RCS nicht integriert, dann wird sich RCS wohl nicht durchsetzen.

Google hat ein noch viel größeres Problem

Android ist zwar das weltweit dominante OS, aber iOS hat einen entscheidenden Marktanteil. Allerdings glaube ich, dass Google ein viel größeres Problem hat, was man gerne ignoriert: WhatsApp. Ja, in den USA ist iMessage beliebt, aber weltweit ist WhatsApp die Nummer 1 der Messenger und wie will Google das ändern?

Am Ende des Tages benötigt es also kein plattformübergreifendes RCS in der Nachrichten-App, wer plattformübergreifend und weltweit kommunizieren möchte, der installiert sich einfach WhatsApp. Und ich weiß auch nicht, ob ich Google bei diesem Thema traue. Was, wenn man das wie viele andere Ideen fallen lässt?

Die Tatsache, dass Google die Nummer 1 der Welt ignoriert, zeigt für mich, dass man eigentlich nur die iMessage-Dominanz brechen möchte. Es geht nur darum, dass iPhone-Nutzer unabhängig von iMessage werden, damit sie eventuell auch ein Android-Smartphone kaufen. Ich glaube, dass Google nur dieses Ziel erreichen will.

