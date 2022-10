Google stichelt mit neuer Nachrichten-App gegen Apple

Google hat der Nachrichten-App ein sehr großes Update spendiert und wirbt mit vielen neuen Funktionen. Man kann jetzt unter anderem auf direkte Nachrichten in einem Chat antworten und man kann YouTube-Videos direkt im Chat schauen.

Hinzu kommt das Übersetzen einer Audio-Nachricht in Text, das Hinzufügen einer Erinnerung direkt in der App und das Markieren einer Nachricht. Insgesamt wirbt Google hier mit 10 neuen Funktionen, die Google Nachrichten attraktiver machen.

Google und der Kampf gegen Apple

Interessant sind auch die kleinen Seitenhiebe gegen Apple, denn viele Funktionen setzen auf RCS, einen Standard für Nachrichten. Google „tue, was man kann, um Android-Nutzern zu helfen“, aber das Problem des Fortschritts sei eben Apple.

Man würde gerne ein noch besseres Erlebnis zwischen Android und iOS bieten, das sei aber nicht möglich, da Apple an iMessage festhält und RCS nicht unterstützen möchte. Google startete bekanntlich im Sommer eine Kampagne gegen Apple.

Bessere Dienste und mehr Funktionen sind aber immer der bessere Weg, wenn Google also die Tech-Branche auf RCS umstellen möchte, muss man sich auch hier behaupten und erst einen entsprechenden Marktanteil (auch global) aufbauen.

Das bedeutet, dass auch die Partner und Netzbetreiber alle bei RCS mitziehen und die Nutzer diese Funktion aktiv nutzen müssen. Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass sich global schon lange Dienste wie WhatsApp durchgesetzt haben.

Hat RCS überhaupt noch eine Chance?

Hier stichelt man auch immer wieder gegen Apple, denn iMessage ist ein Argument für das Ökosystem von Apple. Und Mark Zuckerberg hat sicher auch kein Interesse an einem Durchbruch von RCS, denn das würde WhatsApp überflüssig machen.

Der Messenger-Markt war in den letzten Jahren hart umkämpft und es ist auch noch Bewegung drin, aber es wird immer schwieriger. Und so sehr ich schätze, dass es Google probiert (mehr Konkurrenz), so gering schätze ich die Chance ein, dass man Apple am Ende wirklich irgendwie doch zu RCS bewegen können wird.

Das klappt nur dann, wenn fehlendes RCS wirklich ein Grund wird, um vom iPhone zu einem anderen Smartphone zu wechseln. Aktuell ist das Gegenteil der Fall.

Ich persönlich würde mir das natürlich wünschen, aber nur, weil ich viel iMessage nutze und gerne alles in der Nachrichten-App von Apple bündeln und weg von WhatsApp möchte. Bei RCS bin ich mit Blick auf die Zukunft aber nicht zuversichtlich.

Video: Das Apple iPad Pro mit M2-Chip

Netflix-Account geteilt? Ab „Anfang 2023“ wird es für euch teurer Teilt ihr euch einen Netflix-Account mit anderen Nutzern? Dann wird es ab „Anfang 2023“ teurer für euch. Netflix möchte den Gewinn steigern und ein Weg ist, gegen das „Password Sharing“ vorzugehen. Und das geht man nächstes Jahr konkret an. Netflix…19. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->