Vodafone Kabel: Bis zu 350 Programme bekommen eine neue Frequenz

Vodafone nimmt wie bereits angekündigt eine technische Umstellung vor, durch die das regional bislang unterschiedlich genutzte Frequenzspektrum bundesweit vereinheitlicht wird.

Los geht es in der kommenden Nacht vom 29. August auf den 30. August 2022 in Nürnberg. Im Zuge der Umstellung bekommen bis zu 350 TV-Sender und Hörfunk-Programme eine andere Frequenz. Um das Programmangebot wie gewohnt zu empfangen, ist nach dem Umstellungszeitpunkt ein Sendersuchlauf erforderlich. In vielen Fällen wird dieser aber automatisch vom TV-Receiver durchgeführt.

Nach der Umstellung in Nürnberg erfolgt die Frequenz-Umstellung dann schrittweise in den regionalen TV-Technikstandorten über einen Zeitraum von mehreren Monaten und soll voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlossen sein.

Weitere Umstellungstermine in 2022 (Auszug) sind:

Berlin (ab 22.09.2022), Bremen (07.09.2022), Dresden (26.10.2022), Düsseldorf (20.10.2022), Essen (19.10.2022), Hamburg (ab 25.10.2022), Hannover (ab 09.11.2022), Leipzig (ab 20.9.2022), Mainz (13.10.), München (ab 6.9.2022), Saarbrücken (ab 9.11.), Stuttgart (09.11.2022).

Die genauen Termine der Umstellung lassen sich bei Vodafone leider nur umständlich abrufen. Hier kommt der „Kabel Helpdesk“ ins Spiel. Das ist eine „private Gemeinschaft von Hobbyfreunden des Kabelempfangs“, die alle Umstellungstermine fein säuberlich auflisten.

