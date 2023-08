Vodafone Mobilfunknetz aufgerüstet: Hunderte Standorte ausgebaut

Vodafone hat sein Mobilfunkangebot nach eigenen Angaben im Juli an bundesweit fast 900 Standorten ausgebaut.

Vodafone hat im Juli 2023 sein Mobilfunknetz weiter ausgebaut. Rund 900 Bauprojekte wurden im vergangenen Monat abgeschlossen, um Funklöcher zu schließen und die Netzkapazitäten im Mobilfunk zu verbessern. Dabei hat Vodafone insgesamt 87 neue Mobilfunkstationen in Betrieb genommen und mit über 800 weiteren Baumaßnahmen das LTE- und 5G-Netz verstärkt.

Vodafone 5G-Ausbau in der Fläche

Insgesamt 111 der im Juli fertiggestellten Maßnahmen dienten der Beseitigung von LTE-Funklöchern oder der Vermeidung von Funklöchern im Mobilfunk – etwa durch Neubauten an Standorten, an denen bisherige LTE-Stationen aufgegeben werden mussten. Zwei Drittel der 900 Bauvorhaben dienten dem Ausbau des 5G-Netzes in der Fläche oder der Erhöhung der 5G-Kapazitäten und 5G-Geschwindigkeiten.

Wartungsarbeiten an mehr als 2.000 Mobilfunkstationen dienten im Juli unter anderem der Überprüfung der Notruftechnologie „Advanced Mobile Location“ (AML) und des Katastrophenwarnsystems „Cell Broadcast“.

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann bei Vodafone seine Mobilfunk-Versorgung prüfen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->