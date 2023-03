Volkswagen: „2023 wird ein entscheidendes Jahr“

Verbrenner-Verbot: Die FDP bildet eine „Allianz“ gegen das EU-Ziel

Deutschland hat das geplante Verbrenner-Verbot der EU blockiert und steht seit dem global in der Kritik der Medien. Am Ende des Tages liegt es an der FDP, denn Verkehrsminister Volker […]14. März 2023 JETZT LESEN →