Volkswagen: Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen erneut stark gestiegen

Volkswagen hat aktuell seine Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Darin sind auch einige Zahlen zum Absatz von Elektroautos enthalten.

In den ersten drei Monaten wurden von Volkswagen 53.400 vollelektrische Fahrzeuge (BEV) ausgeliefert (+74 Prozent). Der vollelektrische ID.4 nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Mit 30.300 Stück war mehr als jedes zweite ausgelieferte E-Auto ein ID.4. Die Produktionskapazitäten für den elektrischen Bestseller werden laut VW momentan „mit Hochdruck“ ausgebaut.

-->

Serien-Produktion des ID.4 wird ausgeweitet

Am 20. Mai 2022 soll das Werk in Emden mit der Serien-Produktion des ID.4 starten und so zusätzliche Kapazitäten für das Modell schaffen. In der zweiten Jahreshälfte soll der ID.4 auch am US-Standort Chattanooga vom Band rollen. Die Nachfrage nach den Modellen der gesamten ID. Familie bleibt laut VW „unverändert hoch“ – insgesamt liegen in Europa mehr als 120.000 Kundenaufträge allein für die ID. Modelle vor.

Der Auftragsbestand über alle Antriebsarten liegt auf dem historischen Höchststand von mehr als 670.000 Fahrzeugen allein für Europa. Ein Problem gibt es aber: die langen Lieferzeiten. Dazu gibt es aber nur eine allgemeine Aussage von VW: „Das Unternehmen arbeitet daher intensiv daran, die Lieferzeiten für die Kunden möglichst gering zu halten und den hohen Auftragsbestand schnellstmöglich abzuarbeiten.“

Ford Mustang Mach-E: höhere Anhängelast, schnelleres Aufladen und mehr Fahrkomfort Wie Ford aktuell mitgeteilt hat, wurden dem Ford Mustang Mach-E einige Updates spendiert. Es gibt nun eine höhere Anhängelast, schnelleres Aufladen und mehr Fahrkomfort. Die maximal zulässige Anhängelast des Ford Mustang Mach-E ist bei Modellen mit der größeren Batterie „Extended…3. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->