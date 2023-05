Volkswagen könnte bald Software von Huawei in China nutzen

Es ist nicht neu, dass sich die Volkswagen AG und Huawei im Gespräch befinden, doch in den letzten Monaten wurde es etwas ruhiger. Bis heute, denn laut Financial Times halten die Gespräche an, das haben drei interne Personen exklusiv berichtet.

Die Idee ist, dass die Volkswagen AG in China auf Software von Huawei setzt, denn man ist sich bewusst, dass man selbst nicht die beste Lösung hat und vor allem in China sind lokale Lösungen bei Technik immer beliebter. Früher waren es Produkte aus dem Ausland von bekannten Marken, aber das ändert sich so langsam auch.

Es wäre aber auch ein Zeichen, dass die Volkswagen AG das mit der Software ein bisschen verschlafen hat, denn in anderen Märkten setzt man bald auf Android Automotive, eine Software von Google aus den USA. Diese Lösung wäre aber in China vermutlich nicht gerne gesehen (oder erlaubt), da das kein freier Markt ist.

Der Schritt zu Huawei würde eine passende Software für den Markt mitbringen und man hätte auch einen Partner, der den Markt kennt. Außerdem, und das ist wohl der entscheidende Punkt: Es spart Zeit für die Entwicklung und dadurch auch Kosten.

