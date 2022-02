Volkswagen und Huawei: Ende März könnte es die Details geben

Wir haben letzte Woche erfahren, dass Volkswagen und Huawei angeblich in Verhandlungen sind, da die Volkswagen AG eine Sparte von Huawei übernehmen möchte. Konkret geht es um die Sparte, die sich um autonomes Fahren kümmert.

Mittlerweile haben wir eine weitere Quelle aus China, die das behauptet. Und hier hat man gehört, dass es wohl Ende März eine entsprechende Ankündigung geben könnte. Es geht wohl um die entsprechenden Technologien von Huawei und auch das ca. 700 Personen große Team von Huawei soll mit übernommen werden.

Autonomes Fahren ist ein wichtiges Thema für die Automobilbranche, das hat auch Herber Diess vor ein paar Tagen wieder betont. Und genau darauf hat sich Huawei in den letzten Monaten spezialisiert und die Technologien auch schon an erste Marken in China verkauft. Autos gehören jetzt zum neuen Image von Huawei.

Ich bin gespannt, ob dieser Deal wirklich finalisiert wird und wie die Details lauten, es klingt aber nach einer großen Übernahme. Bisher wollten sich übrigens weder Volkswagen noch Huawei dazu äußern, behandelt das also weiterhin als Gerücht.

